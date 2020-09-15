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На Украину надвигаются сразу четыре штамма гриппа. Первая волна ожидается совсем скоро

Агата Кловская
15.09.20 09:09
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На Украину надвигаются сразу четыре штамма гриппа. Первая волна ожидается совсем скоро

Главное: Сразу четыре штамма гриппа накроют Украину в этом сезоне. Всего же в стране ожидается две волны заболеваемости.

Детали: В нынешнем сезоне Украину накроют сразу четыре штамма вируса гриппа. Доберется недуг до нашей страны в октябре, сообщает «Сегодня».

В прошлом году заболели почти пять миллионов человек. Сейчас грипп будет особенно опасным — из-за эпидемии коронавируса. Медики настоятельно советуют делать прививки, чтобы защититься.

Грипп, вероятно, накроет Украину двумя волнами. Первая будет в конце октября, вторая — в январе. Ждут пришествия четырех штаммов. Против двух типов А и двух В вакцину производят за рубежом. В Министерстве здравоохранения уже ведут переговоры с Францией, Нидерландами, Южной Кореей и Китаем.

«Государство хочет закупить вакцину от гриппа, но спрос на эту вакцину очень-очень большой на мировом рынке. Он связан с тем, что у нас эпидемия и COVID-19. И так же ожидаются волны гриппа в других странах. Количество вакцины, которая поступит на рынок Украины составляет более 600 тысяч доз», — заявил руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике Деректората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка.

Бесплатно будут прививать тех людей, чьи профессии находятся в группах риска. Это медики, педагоги и военные. В правительстве подсчитали — нужно закупить дополнительно еще 1,5 миллиона доз. Но позаботиться о вакцинации стоит всем, говорят иммунологи. Симптомы гриппа и коронавируса часто похожи. А иммунный зонтик позволит избежать одного из заболеваний. И кому-то это сохранит жизнь.

«Обязательно прививаются люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы, сахарный диабет, люди с ожирением, обязательно прививаются беременные», — объяснила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Алла Волоха.

В тему: Российский ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как отличить грипп от коронавируса.

Тэги: общество, грипп, здоровье, новости Украины, коронавирус

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