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«Европейская Солидарность» очистила список в Буче от пророссийских кандидатов

Автор: «Фраза»
14.09.20 19:37
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«Европейская Солидарность» очистила список в Буче от пророссийских кандидатов

Накануне официального выдвижения кандидатов в местные советы оппоненты партии «Европейская Солидарность» пытаются «протолкнуть» своих людей в списки «ЕС». Как сообщает Gazeta.ua, руководство Киевской территориальной организации «Европейской Солидарности» обнаружило и остановило все попытки чиновников пролоббировать включение своих ставленников в списки партии.

«В этих попытках не стал исключением и город Буча Киевской области. Действующий Бучанский городской голова Анатолий Федорук, заручившись поддержкой партий „Слуга народа“, „Оппозиционная платформа — За жизнь“, „Сила и честь“, „За будущее“ и других политических сил, которые имеют признаки носителей антиукраинской идеологии, пытался навязать областному руководству „Европейской солидарности“ приближенных к себе лиц. Против господина Федорука сегодня объединяются все проукраинские силы. Киевская территориальная организация „Европейской Солидарности“ призывает местные организации государственных партий поддержать единого кандидата, что позволит получить в Буче победу над двадцатилетней эпохой коррупции и пренебрежения к участию общины в развитии города. После конференции мы объявим список людей, которые прошли отбор и благодаря общественному признанию и высокому уровню общественного доверия, получили право выдвижения от „Европейской Солидарности“. При этом партию значительно усилит исключение из рядов местной организации тех членов, для которых пророссийская ориентация стала важнее государственной позиции. За последние два десятилетия, побывав во многих партиях, Бучанский городской голова Анатолий Федорук должен понимать, что в рядах „Европейской солидарности“ не место тем, кто осуждал революцию Достоинства, до последнего не выходя из Партии регионов», - говорится в заявлении партии.

«Мы предлагаем Бучанской общине объединиться вокруг кандидатуры Екатерины Украинцевой — волонтера и адвоката, которая стала опорой для многих участников АТО во время боевых действий на Востоке Украины. Екатерина Украинцева оказывала и оказывает ребятам моральную и правовую поддержку, годами занимается ветеранами, участниками боевых действий и семьями погибших. С 2014 года до сегодняшнего дня постоянно ездит на восток в горячие точки с целью увековечить память погибших и поддержать тех, кто воюет за Украину. Екатерина создала и возглавила ОСББ и способствовала созданию ОСББ во многих домах региона. Война забрала у Екатерины Украинцевой родного брата — с тех пор каждая минута ее жизни посвящена защите Украины и ее независимости», - отмечается в заявлении Киевской территориальной организации" Европейской Солидарности ".

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