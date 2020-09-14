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Не забудьте маску и ручку: Кабмин утвердил порядок проведения выборов в условиях карантина

Александр Панько
14.09.20 19:35
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Не забудьте маску и ручку: Кабмин утвердил порядок проведения выборов в условиях карантина

Главное: Кабмин Украины утвердил порядок проведения местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В частности, все избиратели будут подвергаться температурному скринингу и должны иметь при себе ручки для заполнения бюллетеней.

Детали: Правительство Украины утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в соответствии с документом, принятым на внеочередном заседании 14 сентября, все лица, заходящие на избирательные участки для голосования, будут опрашиваться о наличии симптомов респираторных заболеваний и подвергаться температурному скринингу.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т. д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения — не реже одного раза в 4 часа.

Отмечается, что обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны.

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мер: обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности. Кроме того, рекомендовано не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.

Все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и помещения избирательных комиссий должны иметь средства индивидуальной защиты.

В случае выявления случае COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без применением средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Что касается избирателей, которые находятся на самоизоляции, то они могут проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающие голосование по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

Кроме того, принятым документом перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина, дополняется официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов.

В тему: Очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы состоятся 25 октября 2020 года. Соответствующее постановление 15 июля приняла Верховная Рада Украины.

Перед этим Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил новую форму бюллетеня для голосования на выборах в органы местной власти. Предполагается, что он будет состоять из двух граф, в одной из которых избиратель сможет проголосовать за партию, которую поддерживает, а в другой определить конкретного ее представителя.

10 августа Центральная избирательная комиссия утвердила график проведения местных выборов. В соответствии с ним избирательная кампания стартовала 5 сентября и закончится через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

Справка: как гласит статья 141 украинской Конституции, «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах».

Напомним: В середине осени из-за проведения местных выборов украинских школьников могут отправить на небольшие вынужденные каникулы, так как большинство избиркомов размещены в школах.

Тэги: Кабинет Министров Украины, выборы, общество, карантин, политика, избирательный участок, местные выборы, дезинфекция, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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