Под Киевом пройдут средневековые баталии. Все будет по-настоящему

19 и 20 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет самое зрелищное мероприятие осени — Фестиваль средневекового боя «Зов героев». В Древний Киев со всей Украины съедутся лучшие спортсмены-бойцы, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире, и особенно в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы Сборной Украины по средневековому бою — многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований — Всеукраинская федерация средневекового боя.

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков «щит-меч» и групповых боев «5 на 5». Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему.

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, древнеславянские забавы, хороводы, флэш-мобы, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией программы станет вечерняя шоу программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия — требушета — пылающими ядрами.

А самое главное, что соревнования пройдут в уникальном месте — настоящем, живом средневековом городе — Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать ножи и топоры, а на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в вилле «4 комнаты», в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 14:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com