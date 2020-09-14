Главные новости за 14 сентября 2020 года

— Сотрудники Национальной академии наук прогнозируют дальнейший рост количества новых случаев коронавируса в стране.

— Существуют болезни, которые несовместимы с прививкой от коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог привел примеры.

— В результате проверки киевских студенческих общежитий было установлено, что 64% из них не соблюдают карантинный режим в полной мере.

— Появился прогноз по поводу состояния украинской экономики. Его сделали эксперты из международного рейтингового агентства Standard&Poors.

— В одном из населенных пунктов Днепропетровской области был избит экс-народный депутат Юрий Береза. Произошло это после того, как он решил помочь своему соседу в поисках украденных у того гусей.

— Компания Microsoft не смогла купить китайский сервис коротких видео TikTok. Крупная сделка была провалена.

— В октябре-ноябре в Европе ожидается увеличение количества смертей от коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клуге.