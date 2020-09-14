Стало известно, сколько классов в киевских школах ушли на дистанционное обучение

Главное: В Киеве на дистанционное обучение ушли 2 школы в Оболонском районе, а также 133 класса в 56 других школах. В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.

Детали: Несмотря на то, что с сегодняшнего дня Киев находится в так называемой «оранжевой» карантинной зоне (по регламенту запрещено, в частности, посещать групповые (не более 20 человек) занятия в профессиональных и высших учебных заведениях), школы пока не закрывают. Об этом заявил столичный голова Виталий Кличко, сообщают «Факты».

Школы продолжают работать, а об изменениях в школьной жизни родителей должны проинформировать классные руководители.

В нынешней эпидемиологической обстановке директора школ проинструктированы на случай вспышек коронавируса в учреждениях. Разработаны разные варианты сценариев организации учебного процесса в зависимости от конкретной ситуации, от количества заболевших в классе или в целом по школе.

Впрочем, по состоянию на понедельник на дистанционном обучении находятся две школы в Оболонском районе из-за инфицированных педагогов. Также в 56 столичных школах (на конец прошлой недели их было 50) на «дистанционку» ушли 133 класса (заболели ученики и преподаватели). В общей сложности выявлены 179 инфицированных школьников и 97 педагогов.

В тему: В результате проверки киевских студенческих общежитий было установлено, что 64% из них не соблюдают карантинный режим в полной мере.