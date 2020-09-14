Опубликован список самых богатых украинцев

Главное: Опубликован ежегодный рейтинг самых богатых граждан Украины. В руках первых десяти фигурантов рейтинга — $19,74 млрд.

Детали: Журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. За год их совокупный капитал вырос почти на $1,2 млрд. Полный список сотни был опубликован в спецвыпуске журнала и на сайте.

Среднее состояние украинского долларового миллионера по списку «Фокуса» — $248,6 млн, исключением являются участники первой десятки. По-прежнему в числе основных источников капиталов богатейших людей Украины металлургия (23%), нефтегазовый сектор (18%), энергетика (13%), а также агросектор (11%).

Рейтинг богатейших по итогам 2019 года в очередной раз возглавил Ринат Ахметов, являющийся мощным игроком в отраслях металлургии, финансов, энергетики, агросектора и медиарынка. Его состояние составило $7,285 млрд.

В пятёрке самых богатых украинцев: Виктор Пинчук ($2,416млрд), Дмитрий Фирташ ($1,794 млрд), Вадим Новинский ($1,522 млрд). Замыкает пятерку пятый президент Украины Петр Порошенко, его капитал составляет $1,340млрд. В руках первых десяти фигурантов рейтинга $19,74 млрд.

Говоря о возрасте среднестатистического украинского миллиардера, то ему 55 лет, а самому молодому участнику рейтинга с состоянием в $350 млн Олегу Рогинскому (№ 31) 32 года, в то время как самым старшим стал 78-летний Георгий Скударь (№ 45) с состоянием $237 млн.

Среди ста богатейших украинцев всего три женщины. Это Галина Герега (Эпицентр, № 6), Филя Жебровская (Фармак, № 18), Наталия Бондарева (Bayadera Group, № 53).

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