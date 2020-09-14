Бывший нардеп получил в нос из-за кражи гусей у соседа

Главное: В одном из населенных пунктов Днепропетровской области был избит экс-народный депутат Юрий Береза. Произошло это после того, как он решил помочь своему соседу в поисках украденных у того гусей.

Детали: Бывший народный депутат Украины и советник главы Нацполиции Юрий Береза был избит в результате конфликта, разгоревшегося из-за кражи гусей. Инцидент произошел в населенном пункте Пятихатского района, где он проживает, пишет «Днепр оперативный».

Как сообщается, местный житель пожаловался своему соседу, полковнику полиции Юрию Березе, на то, что у него со двора пропали четыре гуся. Пострадавший назвал приметы предполагаемого причастного к краже и заявил, что тот уехал на черном авто. Юрий Береза решил помочь соседу в поиске гусей.

Вскоре на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки они заметили автомобиль Mazda-3 черного цвета. В процессе общения с владельцем иномарки выяснилось, что в багажнике машины лежит четыре тушки гусей.

Последовавшая после этого словесная перепалка между Юрием Березой и владельцем Mazda-3 переросла в потасовку. В результате чего мужчина ударил экс-нардепа кулаком в лицо. Береза получил телесные повреждения в виде ушиба костей носа.

В тему: В октябре 2017 года во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины по футболу на «Днепр-Арене» ультрас днепровского «Днепра» избили президента клуба «Днепра-1» народного депутата Юрия Березу.