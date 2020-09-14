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Сделка века сорвана: Билл Гейтс не смог купить TikTok

Александр Панько
14.09.20 14:01
224
Сделка века сорвана: Билл Гейтс не смог купить TikTok

Главное: Компания Microsoft не смогла купить китайский сервис коротких видео TikTok. Крупная сделка была провалена.

Детали: Компания Microsoft Билла Гейтса не сумела купить китайский сервис коротких видео TikTok, который ранее признали самым популярным в мире. Об этом пишут американские СМИ.

Сообщается, что в Microsoft решили отказаться от сделки, так как заявка была отклонена материнской компанией сервиса ByteDance.

Подчеркивается, что в переговорах о покупке принимали участие Белый дом и лично президент США Дональд Трамп, но достичь консенсуса не удалось.

В Microsoft отмечают: «ByteDance уведомил нас о том, что не продаст американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и соответствовало бы интересам национальной безопасности. Мы бы приложили значительные усилия, чтобы сервис соответствовал высочайшим стандартам защищенности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией, и все эти принципы были четко изложены в нашей августовской заявке. Мы с нетерпением ждем того, как будет развиваться сервис в этих важных сферах».

Отмечается, что купить TikTok может другая американская компания Oracle, которая также подала заявку в ByteDance

Стоит добавить, что еще в августе Дональд Трамп подписал указ: по нему TikTok будет запрещен в стране, если его не купит любая компания из США. Сервис подозревают в передаче личных данных пользователей властям Китая, что те неоднократно опровергали.

Президент страны говорил: «Мы либо закроем TikTok в этой стране из-за проблем с безопасностью, либо продадим».

Уточняется, что изначальный дедлайн по продаже истекает 20 сентября, а официальный продленный – аж в ноябре.

В тему: 4 августа 2020 года мы писали о подробностях сделки.

Тэги: США, Китай, Microsoft, мир, социальная сеть, Билл Гейтс, Дональд Трамп, TikTok

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