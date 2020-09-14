Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Требовал 40 млн: фермеры из Черниговщины обвинили нардепа Халимона в вымогательстве, – СМИ

Автор: «Фраза»
14.09.20 12:42
543
Требовал 40 млн: фермеры из Черниговщины обвинили нардепа Халимона в вымогательстве, – СМИ

В селе Ивковцы Черниговской области разгорелся скандал вокруг посевов озимых культур 2020 года. Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Стопкор», посевы семья Дмитренко приобрела в собственность как незавершенное сельскохозяйственное производство еще весной. За это агрофирма «Батькивщина» заплатила несколько миллионов гривен государственному предприятию «ГХ Ивковцы», которое сейчас переживает процедуру банкротства в Хозяйственном суде.

Это государственное предприятие входит в состав Национальной академии аграрных наук Украины. На балансе «ГХ Ивковцы» — почти 5 тыс. гектаров земли, в штате — более полусотни сотрудников.

Директором предприятия недавно назначили Олега Пищенко, сына предыдущего главы Владимира Пищенко, после менеджмента которого ГП обанкротилось. После своего назначения он нанял на государственное предприятие частных охранников. Именно они теперь и не пускают представителей агрофирмы «Батькивщина» проверить целостность собранного урожая.

Как отмечает издание, согласно договору купли-продажи урожай озимых культур является собственностью агрофирмы. Официально соглашение заключили в марте между теперь уже бывшим директором ГП «ОХ Ивковцы» Иваном Ромашканом и руководством «Батькивщины».

Причем фермеры уверены: заплаченные по договору средства спасли госпредприятие от упадка, поскольку оно не имеет ни собственной техники для возделывания полей, ни минудобрений. Однако новый директор почему-то решил, что этот документ — недействителен, и заручившись поддержкой местных правоохранителей, поторопился собирать урожай.

«Но самое интересное, что пострадавшие фермеры называют причастным к этому делу народного депутата Павла Халимона. Именно он, по словам Олега Дмитренко, стоит за рейдерами и требовал у законных владельцев урожая большую взятку», — пишет «Апостроф».

«Он сразу мне предложил, чтобы не было проблем, дать ему взятку. В размере 40 млн грн.», — отметил господин Дмитренко.

Тэги:

Комментарии

Статьи

14.09.20 09:23

Бред собачий. Издание 2-е, коррупционное

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.09.20 07:39

Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко
14.09.20 13:49

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко

Автор: Российский репортер

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Что будет с гривной и экономикой Украины: появился детальный прогноз международных экспертов

Что будет с гривной и экономикой Украины: появился детальный прогноз международных экспертов
14.09.20 12:11
574
Последние новости
14.09.20 14:30

Митрополит Онуфрий объяснил, как прощение меняет жизнь человека
14.09.20 14:01

Сделка века сорвана: Билл Гейтс не смог купить TikTok
14.09.20 13:49

Бывший нардеп получил в нос из-за кражи гусей у соседа
14.09.20 13:33

Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
14.09.20 12:59

В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
14.09.20 12:42

Требовал 40 млн: фермеры из Черниговщины обвинили нардепа Халимона в вымогательстве, – СМИ
14.09.20 12:11

Что будет с гривной и экономикой Украины: появился детальный прогноз международных экспертов
Фото и Видео
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
Появилось видео масштабного пожара на криворожской свалке
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
В Житомирской области рухнул рабочий дельтаплан
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.