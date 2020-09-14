Требовал 40 млн: фермеры из Черниговщины обвинили нардепа Халимона в вымогательстве, – СМИ

В селе Ивковцы Черниговской области разгорелся скандал вокруг посевов озимых культур 2020 года. Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Стопкор», посевы семья Дмитренко приобрела в собственность как незавершенное сельскохозяйственное производство еще весной. За это агрофирма «Батькивщина» заплатила несколько миллионов гривен государственному предприятию «ГХ Ивковцы», которое сейчас переживает процедуру банкротства в Хозяйственном суде.

Это государственное предприятие входит в состав Национальной академии аграрных наук Украины. На балансе «ГХ Ивковцы» — почти 5 тыс. гектаров земли, в штате — более полусотни сотрудников.

Директором предприятия недавно назначили Олега Пищенко, сына предыдущего главы Владимира Пищенко, после менеджмента которого ГП обанкротилось. После своего назначения он нанял на государственное предприятие частных охранников. Именно они теперь и не пускают представителей агрофирмы «Батькивщина» проверить целостность собранного урожая.

Как отмечает издание, согласно договору купли-продажи урожай озимых культур является собственностью агрофирмы. Официально соглашение заключили в марте между теперь уже бывшим директором ГП «ОХ Ивковцы» Иваном Ромашканом и руководством «Батькивщины».

Причем фермеры уверены: заплаченные по договору средства спасли госпредприятие от упадка, поскольку оно не имеет ни собственной техники для возделывания полей, ни минудобрений. Однако новый директор почему-то решил, что этот документ — недействителен, и заручившись поддержкой местных правоохранителей, поторопился собирать урожай.

«Но самое интересное, что пострадавшие фермеры называют причастным к этому делу народного депутата Павла Халимона. Именно он, по словам Олега Дмитренко, стоит за рейдерами и требовал у законных владельцев урожая большую взятку», — пишет «Апостроф».

«Он сразу мне предложил, чтобы не было проблем, дать ему взятку. В размере 40 млн грн.», — отметил господин Дмитренко.