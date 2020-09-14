Что будет с гривной и экономикой Украины: появился детальный прогноз международных экспертов

Главное: Появился прогноз по поводу состояния украинской экономики. Его сделали эксперты из международного рейтингового агентства Standard&Poors.

Детали: Специалисты из международного рейтингового агентства Standard&Poors рассказали, что будет с экономикой Украины. Появился детальный прогноз.

Так, эксперты предрекают, что падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%. После этого ожидается рост: на 4% в 2021 году и 3% в 2022-2023 годах.

Что касается инфляции, то в этом году она снизится с 7,9% (прошлый прогноз) до 3%. В 2021 году инфляция в Украине ожидается на уровне 6%, а в 2022-2023 годах – 5%.

Также специалисты прогнозируют, что до конца 2020 года доллар подорожает до 29 гривен. В 2021 году курс американской валюты рассчитывается по 30 гривен, в 2022 году – 30,5 гривен, а в 2023 году – 31 гривне.

При этом ожидается рост валютных резервов нашей страны: в конце 2019 года они составляли 24,77 миллиарда долларов, но в ближайшие месяцы вырастут до 27,73 миллиардов. Прогнозируется, что в 2021 году они увеличатся до 30,19 миллиардов, а в 2020 году – до 31,39 миллиарда.

Специалисты также сообщают, что до конца года дефицит госбюджета составит с 7,5% ВВП, в 2021 году снизится до 5,3%, а в 2022-2023 годах – до 3% и 2,5% соответственно.

В сообщении сказано, что Украине подтвердили долгосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом. Также краткосрочный рейтинг нашей страны был подтвержден на уровне B.

В отчете говорится: «Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию».

Там отмечают: «Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами. Положительное влияние на суверенные рейтинги также оказывает продолжающееся осуществление программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами».

Эксперты информируют: «Пока неясно, как повлияют недавние смена главы и состава правления НБУ на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами. Но имеющиеся валютные резервы являются подушкой безопасности, которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования».

Аналитики также объясняют: «Прогноз стабильный отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой - увеличившийся объем международных резервов. Мы можем понизить рейтинги, если нестабильность доступа к льготному финансированию или рынкам капитала в следующем году поставит под сомнение способность правительства Украины обслуживать долг. Это может произойти, если правительство откажется от проведения ключевых реформ, например, в части обеспечения независимости НБУ».

Кроме этого сообщается: «Мы можем повысить рейтинги в течение ближайшего года, если сочтем, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем мы прогнозируем в настоящее время. Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания».

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