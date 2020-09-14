В Киеве установлен основной «рассадник» коронавируса

Главное: В результате проверки киевских студенческих общежитий было установлено, что 64% из них не соблюдают карантинный режим в полной мере.

Детали: Госпродпотребслужба за период с 31 августа по 4 сентября установила, что 64% ​​киевских общежитий не соблюдает карантинный режим, следовательно, являются потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как отметили в ведомстве, среди нарушений, в частности, фиксируются следующие: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина.

Именно студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышение заболеваемости в столице. Это связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию. Кроме того, молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов. При этом они могут распространять инфекцию.

«Очень важно наладить в общежитиях максимальные профилактические мероприятия. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений», — отмечает руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

В тему: По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве с 14 сентября будут введены карантинные ограничения, поскольку столица оказалась в «оранжевой» зоне.

В связи с превышением показателя заболеваемости коронавирусом Киев не может ослабить карантин. Это же касается еще 19 областей Украины.