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Ученые дали прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом в Украине

Автор: «Фраза»
14.09.20 11:07
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Ученые дали прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом в Украине

Главное: Сотрудники Национальной академии наук прогнозируют дальнейший рост количества новых случаев коронавируса в стране.

Детали: Статистика по коронавирусу в Украине продолжает демонстрировать рост. Ученые прогнозируют рост числа новых зараженных COVID-19. Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

«Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах», — говорится в сообщении.

Число выздоровевших увеличивается и составляет около 900 новых случаев в день. Ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявление, почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.

Среднее значение за последнюю неделю — 9,1 тестов на новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 10,9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области — 4,1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%.

В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий.

В тему: В связи с превышением показателя заболеваемости коронавирусом Киев не может ослабить карантин. Это же касается еще 19 областей Украины.

Тэги: ученые, общество, здоровье, Национальная академия наук Украины, коронавирус

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