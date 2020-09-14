Погода портится: синоптики предупредили украинцев о дождях и похолодании

Главное: К концу недели в Украине испортится погода. Ожидаются дожди.

Детали: К концу этой недели украинцев ждет резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что уже в среду дожди вернутся в западные области, а к пятнице, 18 сентября, осадки накроют большую часть страны.

При этом похолодает: днем в большинстве регионов будет плюс 12-22, лишь на юго-востоке и в Крыму воздух прогреется до 23-27 тепла.

Ночью по Украине ожидается плюс 7-18.

В Киеве пойдут дожди: днем будет 15-17 тепла, а ночью плюс 11-13.

Карта погоды:

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что в Гидрометцентре ответили, какой будет погода в Киеве в начале этой недели.