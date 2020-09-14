Названы болезни, которые несовместимы с прививкой от коронавируса

Главное: Существуют болезни, которые несовместимы с прививкой от коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог привел примеры.

Детали: Болезней, которые несовместимы с прививкой от коронавирусной инфекции, достаточно много. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает «Голос».

«Абсолютно противопоказаны те, при которых вводятся иммунодепрессивные препараты», — пояснил доктор.

Врач считает, что все вопросы о совместимости препаратов должен решать лечащий врач. Прививаться или нет, необходимо обсудить со специалистом, заявил доктор.

Иммунолог привел в пример онкологию, поскольку, если проводится лечение заболевания, то оно сопровождается иммунодепрессией.

Врач также отметил, что прививка от коронавируса противопоказана людям, страдающим воспалительными и аутоиммунными заболеваниями — таким недугом, к примеру, как красная волчанка, и системными заболеваниями крови.

В тему: В ВОЗ ожидают, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше, чем в середине следующего года. На продвинутой стадии испытаний сейчас находятся 9 вакцин.