На Виннитчине пенсионерка попалась на «бородатый» развод и лишилась крупной суммы денег

Главное: В Винницкой области пенсионерка отдала мошенникам 19 тысяч долларов. Женщине рассказали, что ее сын якобы совершил убийство.

Детали: В Винницкой области доверчивость 70-летней жительнице Хмельника обошлась ей в немалую сумму. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области.

Как отметили в ведомстве, женщина отдала мошенникам 19 тысяч долларов, поверив в то, что ее сын убил человека, и эта сумма поможет избежать тюрьмы.

По ее словам, около трех часов ночи к ней на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын совершил убийство. Чтобы он избежал ответственности, незнакомец предложил пожилой женщине заплатить значительную сумму денег.

По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 УК Украины (мошенничество). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

В тему: Неделю назад житель Луганска обманул киевлянку и незаконно завладел 5 тысячами долларов. При этом он использовал довольно популярный мошеннический метод.