Известный шеф-повар поведал, как правильно использовать лавровый лист

Главное: Лавровый лист нужно использовать со знанием дела. Секретами поделился шеф-повар.

Детали: Известный российский шеф-повар Сергей Синицын, специализирующийся по здоровому питанию, поведал, как правильно использовать в кулинарии лавровый лист, чтобы от него была польза. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт рассказал: «Чтобы лавровый лист давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за пять-десять минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого».

Он предупреждает: «Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись».

Специалист говорит о его пользе: «Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше».

Также кулинар советует: «Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла».

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