Медики выяснили о наших ногах кое-что очень странное

Главное: Оказывается, толстые ноги – это не так плохо. Почему это так, объяснили ученые.

Детали: Американские ученые из Медицинской школы Нью-Джерси выяснили о ногах человека кое-что необычное. Их цитирует пресс-служба заведения.

Сообщается, что исследователям удалось обнаружить связь между жиром на ногах и низким риском высокого кровяного давления.

В ходе своей работы специалисты провели анализ трех типов высокого кровяного давления, выявляя их зависимость от процента жировой ткани в ногах у почти шести тысяч людей, средний возраст которых составлял тридцать семь лет.

Уточняется, что мужчин и женщин было почти поровну, а 24% людей страдали от высокого давления.

В отчете сказано: «Измерив жировую ткань в ногах, эксперты и сравнили ее с общей жировой тканью тела, после чего установили, что участники с более высоким процентом жира в ногах имели на 61% меньше шансов столкнуться с гипертонией, чем участники с более низким уровнем жира».

Подчеркивается, что это не зависело от возраста, пола и расы человека.

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