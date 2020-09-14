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Китайский профессор раскрыл секрет: как есть яблоки, чтобы от них была польза

Агата Кловская
14.09.20 06:08
981
Китайский профессор раскрыл секрет: как есть яблоки, чтобы от них была польза

Главное: Яблоки нужно есть правильно. Секреты раскрыл китайский ученый.

Детали: Яблоки нужно есть с умом. Об этом поведал главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун, которого цитируют пресс-служба вуза.

Он подчеркнул: «Яблоки нельзя регулярно сочетать с бататом (аналог картошки), так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям. Богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. В яблоках уже содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке».

Также специалист говорит: «Самый питательный способ употребления яблок – приготовить их на пару или сварить. Такая пищевая ценность гораздо выше, чем у сырых фруктов».

Кроме этого медик советует не есть яблоки каждый день.

Эксперт резюмирует, говоря об их огромной пользе: «Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням».

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали, что диетолог сообщил о небывалой пользе тыквы.

Тэги: Китай, здоровье, ученый, яблоки

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