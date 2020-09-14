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Американцы заявили, что температура тела влияет на продолжительность жизни

Агата Кловская
14.09.20 05:45
464
Американцы заявили, что температура тела влияет на продолжительность жизни

Главное: Ученые рассказали о необычном факторе, который влияет на продолжительность жизни. Это температура тела.

Детали: Эксперты из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии (США) заявили, что температура тела влияет на продолжительность жизнь. Их цитирует издание Science Signaling.

Ученые говорят: «Когда млекопитающие потребляют меньше пищи, температура их тела падает. Это наработанный эволюционный механизм, который помогает животным сохранить энергию до тех пор, пока еда снова не станет доступной, так как до половины потребляемой пищи превращается в энергию для поддержания температуры тела».

Они уверяют: «Существуют веские научные доказательства того, что снижение температуры само по себе влияет на долголетие. Но сложно разделить эффекты снижения температуры и ограничения калорий».

Исследователи сравнили метаболические реакции при ограничении калорий у двух групп мышей, одна из которых содержалась при комнатной температуре 22 градуса, а другая – при 30 градусах: при этой температуре организм мышей находится в состоянии термонейтральности – теплового баланса с окружающей средой, при котором механизмы терморегуляции тела неактивны».

Кроме этого, говорится в публикации, «в каждой группе животных разбили еще на две подгруппы: одной постепенно снижали ежедневное количество пищи вплоть до половины от первоначального, а в другой мыши если столько, сколько обычно».

При этом ученые оценивали изменение состава метаболитов в плазме крови и головном мозге животных в зависимости от содержания питательных веществ в пище или температуры тела.

Выяснилось следующее: «При ограничении калорий температура оказывает такое же, а может быть, и большее влияние на метаболизм, как и количество питательных веществ».

Также в статье пишут: «В гипоталамусе (части мозга, отвечающей за чувство голода и пищевое поведение) у мышей, содержащихся при комнатной температуре, в больших количествах вырабатывались молекулы оксида азота и нейропептид лейцин-энкефалин».

Исследователи узнали, что «при введении этих метаболитов мышам оздоровительный эффект низкокалорийной диеты возрастает».

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что японцы поведали, почему пожилым людям очень важно смеяться каждый день.

Тэги: ученые, температура, здоровье, мир

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