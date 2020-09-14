Миру предрекли новую Великую депрессию. Появился тревожный прогноз ООН

Главное: Наш мир ждет новая Великая депрессия. Об этом говорят в ООН.

Детали: В ООН предрекли всему миру новую Великую депрессию. Озвучен тревожный прогноз.

Специалисты говорят: «Продолжающаяся пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах».

Эксперты предрекают: «Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 % по сравнению со сценарием без COVID-19».

В ООН призвали страны мира «предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на все человечество».

Там резюмируют: «Многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении».

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка».