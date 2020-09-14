Одно из российских сел… полностью отказалось от алкоголя

Главное: В России появилось трезвое село. Его жители отказались от алкоголя.

Детали: Необычный случай произошел в российском селе Ульяновка (Забайкальский край). Тут местные жители отказались от алкоголя.

Как сообщают чиновники, продажа спиртного на территории села теперь запрещена.

Инициаторами тотальной трезвости выступили сами жители, которых поддержал сельсовет.

В минувшие выходные Ульяновке присвоили статус «трезвое село», состоялось 12 сентября.

Власти уверяют: «У нас будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее».

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