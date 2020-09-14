Ученые рассказали, почему наша планета нагревается

Главное: Наша Земля рекордно нагрелась 50 миллионов лет назад. Свой отчет представили ученые,

Детали: Международная группа ученых поведал о том, когда наша Земля рекордно нагрелась. Их цитирует издание Science.

Отмечается, что исследователи создали эталонную кривую климата за последние 66 миллионов лет, построив «детальный и непрерывный график изменения средних глобальных температур от начала кайнозоя до наших дней».

В ходе своей работы эксперты опирались на данные Международной программы бурения в океане, которая продолжается пятьдесят лет.

В сообщении сказано, что специалисты изучали раковины фораминифер – микроскопического планктона, которые сохранились в донных отложениях.

В статье говорится: «Полученные изотопные отношения кислорода и углерода в карбонатном материале этих раковин дали возможность восстановить главные палеоклиматические параметры: температуру и содержание в атмосфере углекислого газа. Данные были сопоставлены с вариациями орбиты Земли (циклы Миланковича)».

Ученые узнали следующее: «Глобальный климат в течение кайнозоя резко менялся несколько раз, переходя из теплого состояния в начале эпохи, в горячее – на рубеже палеоцена и эоцена, после чего снова – в теплое в конце эоцена, холодное – в олигоцене и миоцене, и ледниковое – в плиоцене и плейстоцене».

Эксперты поясняют: «Мы живем в умеренно теплую фазу этого ледникового мегапериода, называемую голоценом».

В публикации информируют: «Циклические изменения орбитальных параметров, которые раньше считали главными драйверами климатических изменений, отвечают за мелкомасштабные колебания внутри крупных климатических периодов, а долгосрочные режимы связаны с другими факторами – объемами ледниковых щитов и содержанием углекислого газа в атмосфере».

Стало известно вот что: «Самый жаркий климат установился примерно пятьдесят миллионов лет назад во время так называемого палеоцен-эоценового теплового максимума: тогда температуры были на 14-16 градусов Цельсия выше современных. Причина лежала в массовых выбросах углерода в атмосферу в результате активных вулканических извержений в Североатлантической магматической провинции».

При этом исследователи говорят: «Нынешнее потепление также обусловлено ростом парниковых газов в атмосфере, только теперь причина другая – деятельность человека, которая по силе своего воздействия на климат сопоставима с самыми мощными природными процессами».

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