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Что будет с курсом гривны завтра?

Александр Панько
13.09.20 00:05
207
Что будет с курсом гривны завтра?

Главное: НБУ опубликовал курс гривны на понедельник. Она снова подешевела.

Детали: Украинская гривна продолжает серьезно дешеветь. Котировки валют на понедельник, 14 сентября, публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на семь копеек – до 27,90 гривен.

Также на десять копеек укрепился евро – до 33,07 гривен.

Добавим, что на уходящей неделе гривна падала в цене.

Динамика (7.09.2020 – 11.09.2020):

Курс гривны

Не исключено, что завтра снижение цены украинской валюты продолжится.

Курс валют на 14.09.2020:

Свежий курс валют в Украине

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали о том, что стало известно, что будет с курсом гривны до конца этого года.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, курс валют, финансы, новости Украины

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