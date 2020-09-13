Что будет с курсом гривны завтра?

Главное: НБУ опубликовал курс гривны на понедельник. Она снова подешевела.
Детали: Украинская гривна продолжает серьезно дешеветь. Котировки валют на понедельник, 14 сентября, публикует Национальный банк.
Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на семь копеек – до 27,90 гривен.
Также на десять копеек укрепился евро – до 33,07 гривен.
Добавим, что на уходящей неделе гривна падала в цене.
Динамика (7.09.2020 – 11.09.2020):
Не исключено, что завтра снижение цены украинской валюты продолжится.
Курс валют на 14.09.2020:
В тему: 11 сентября 2020 года мы писали о том, что стало известно, что будет с курсом гривны до конца этого года.