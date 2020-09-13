Что будет с курсом гривны завтра?

Главное: НБУ опубликовал курс гривны на понедельник. Она снова подешевела.

Детали: Украинская гривна продолжает серьезно дешеветь. Котировки валют на понедельник, 14 сентября, публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на семь копеек – до 27,90 гривен.

Также на десять копеек укрепился евро – до 33,07 гривен.

Добавим, что на уходящей неделе гривна падала в цене.

Динамика (7.09.2020 – 11.09.2020):

Не исключено, что завтра снижение цены украинской валюты продолжится.

Курс валют на 14.09.2020:

В тему: 11 сентября 2020 года мы писали о том, что стало известно, что будет с курсом гривны до конца этого года.