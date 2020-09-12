В Сумской области разбился самолет: появились фото с места ЧП

Главное: Сегодня утром в Сумской области разбился легкомоторный самолет. Погиб пилот.

Детали: Утром субботы, 12 сентября, в окрестностях села Дякивка (Сумская область) произошла трагедия. Как сообщают местные спасатели, тут разбился легкомоторный самолет.

В результате крушения машины ее пилот погиб на месте.

Что стало причиной инцидента, пока не известно.

Сообщается, что крушение потерпел самолет Х-32 «Бекас».

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