На Порошенко открыли еще полтора десятка уголовных дел

Главное: Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще полутора десятков уголовных производств. По мнению его адвокатов, за ними стоят стоят заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, глава Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и олигарх Игорь Коломойский.

Детали: В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыты 15 новых уголовных производств. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвокатов бывшего главы государства, речь идет о посягательстве на территориальную целостность, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

«Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15 или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к „Кузнице на Рыбальском“», — заявил юрист Игорь Головань на брифинге 11 сентября.

По мнению адвоката Ильи Новикова, за всеми этими делами стоят заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, бывший глава Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов и олигарх Игорь Коломойский.

При этом больше всего внимания, как считает юрист, будет уделяться делам в отношении телеканала «Прямой» и завода «Ленинская Кузня», тогда как остальные являются лишь «отвлекающим маневром».

В тему: 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

14 июля Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко сразу после смены Генерального прокурора Украины. Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Полный перечень можно увидеть здесь.

В середине 2020 года Офис Генерального прокурора Украины закрыл три из этих производств из-за отсутствия состава преступления.