«Слуга народа» предложил оставлять не привитых украинцев без образования и работы

Главное: В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить доступ к учебе и работе для людей, отказывающихся проходит вакцинацию и не имеющих декларации с врачом.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации украинцев. Как сообщает Страна.ua, законопроект разработан с целью создания системы общественного здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения, предотвращения болезней и увеличение продолжительности жизни.

Достичь заявленной цели авторы предлагают путем формирования сети центров контроля и профилактики болезней. Для этого, в частности, предлагается, отстранять от работы и учебы лиц, которые уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.

Также в документе говорится, что обязательным профилактическим прививкам должны подлежать отдельные категории работников. А в случае необоснованного отказа от прививки по представлению главного эпидемиолога соответствующей административно-территориальной единицы их также предлагается не допускать к работе.

Законопроектом предусматривается разрешение на посещение школ и детских садов только при наличии вывода педиатра, с которым подписана декларация.

В тему: В августе 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о необходимости вакцинации детей в период эпидемии коронавирусной болезни.

Напомним: В мае 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уровень прививок от кори и краснухи в Украине упал на 20%. В целом показатели семейной иммунизации снизились на 5%. «А то, что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%», — заявил Степанов.

9 августа Министерство здравоохранения Украины подало заявку на приобретение вакцины от пневмококковых инфекций по специальной цене. Таким образом эти прививки можно будет сделать бесплатными и обязательными.