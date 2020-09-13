Уникальная сверхновая из глубин космоса дала ученым пищу для размышлений

Главное: Американские ученые впервые зафиксировали вспышку необычной сверхновой звезды. Среди своих собратьев она бьет рекорды по яркости.

Детали: Ученые из Университета штата Флорида впервые зафиксировали вспышку сверхновой звезды, которая обладает уникальными свойствами. Как сообщает Lenta.ru, LSQ14fmg медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса.

Проанализировав данные, полученные с помощью телескопов в Чили и Испании, исследователи выяснили, что сверхновая типа Ia (взрыв белого карлика) заставила окружающий ее космический материал испускать сильное излучение, указывающее на радиоактивный распад никеля и образование окиси углерода. Это позволило специалистам предположить, что они наблюдали взрыв звезды, которая относится к асимптотической ветви гигантов, превращающихся в планетарную туманность.

По их мнению, этот взрыв был вызван слиянием ядра гиганта AGB и белого карлика, вращающегося вокруг него. До этого центральная звезда теряла значительное количество массы из-за звездного ветра. Когда же потеря массы внезапно прекратилась, образовалось кольцо из звездного вещества, часто наблюдаемое в планетарных туманностях. Ударная волна от сверхновой столкнулась с кольцом, что привело к медленному повышению яркости.

Таким образом, по словам ученых, они получили первое убедительное доказательство того, что сверхновая типа Ia может взорваться в системе звезд-гигантов, находящихся на пути превращения в планетарные туманности. Это, в свою очередь, является важным шагом в понимании происхождения сверхновых этого класса.

Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4—8 порядков (на 10-20 звездных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звёзд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии.

Как правило, сверхновые звезды наблюдаются постфактум, то есть после того, как событие уже произошло, и его излучение достигло Земли. Поэтому природа сверхновых долго была неясна. Но сейчас предлагается довольно много сценариев, приводящих к подобного рода вспышкам. Комплексное изучение ранее полученных спектров и кривых блеска в сочетании с исследованием остатков и возможных звёзд-предшественников позволяет строить более подробные модели и изучать уже условия, сложившиеся к моменту вспышки.

В тему: В конце 2016 года ученые выяснили, что ярчайшая из известных сверхновых звезд на самом деле является черной дырой, поглотившей звезду.