Папа Римский сделал пикантное заявление о сексе

Главное: Высказывание Папы Римского о сексе взорвало католический мир. Все обсуждают странные слова Франциска.

Детали: Папа Римский Франциск сделал странное заявление о сексе. Его уже обсуждают в католическом мире.

Так, в книге с высказываниями понтифика TerraFutura отыскали такое неоднозначное изречение, которое, по мнению многих, противоречит Библии: «Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное.

Папа Римский отмечает: «Католическая церковь всегда осуждала бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие, но всегда принимала простое, человеческое и нравственное».

Кроме этого многих задела следующая мысль Франциска: «Преувеличенная мораль, которая отрицает чувства, это неправильная трактовка христианского послания. Удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида».

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