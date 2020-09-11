Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине преодолела очередной рубеж

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 3144 человека, умерли 53 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 3144 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 53 человека.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 148 тыс. чел. 3076 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 1128 человек, за все время — 67005.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (404) и Тернопольской области (302).

Меньше всего — в Кировоградской (11) и Херсонской (18) областях.

В тему: Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью был зафиксирован вчера, 10 сентября — было зафиксировано 2582 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.