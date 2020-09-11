Трамп рассказал, что ему нравится Путин

Главное: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится российский лидер Владимир Путин. Он объяснил свои слова.

Детали: Выступая на предвыборном митинге в Мичигане, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится российский лидер Владимир Путин. Он объяснил, почему.

Глава Белого дома посетовал на критиков: «Они говорят: «Он ладит с Путиным, это ужасно!». Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо! Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! Они говорят: «Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!» Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить».

Он добавил: «Это нормально. Это нормально – не устраивать войну».

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что Трамп провозгласил себя спасителем миллионов американцев.