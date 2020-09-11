Курс гривны просел к концу недели: появились данные НБУ

Главное: Курс гривны упал. Доллар и евро подорожали.
Детали: В пятницу, 11 сентября, курс украинской гривны снова просел. Котировки валют публикует Национальный банк.
Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на одну копейку – до 27,83 гривен.
При этом сразу на двадцать копеек подорожал евро – до 32,97 гривен.
Добавим, что на уходящей неделе курс украинской гривны колебался без резких скачков.
Курс валют:
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