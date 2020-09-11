Курс гривны просел к концу недели: появились данные НБУ

Главное: Курс гривны упал. Доллар и евро подорожали.

Детали: В пятницу, 11 сентября, курс украинской гривны снова просел. Котировки валют публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на одну копейку – до 27,83 гривен.

При этом сразу на двадцать копеек подорожал евро – до 32,97 гривен.

Добавим, что на уходящей неделе курс украинской гривны колебался без резких скачков.

Курс валют:

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка».