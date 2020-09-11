Ученые рассказали о неожиданном эффекте всем известного лекарства

Главное: Парацетамол делает людей склонными к риску. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из университета штата Огайо поведали о неожиданном свойстве парацетамола. Их цитирует издание Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Исследователи говорят, что прием этого привычного для многих средства от головной боли и температуры приводит к странному эффекту: люди становятся более склонными к «рисковому поведению».

В публикации говорится, что участниками эксперимента стали более полутысячи добровольцев: часть людей получила по тысячу миллиграмм парацетамола, а другие принимали плацебо.

После этого исследователи приказали им надувать воздушные шарики, пообещав деньги: чем сильнее был надут шарик, тем больше платили. Однако при этом, если шар лопался, человек не получал ничего.

Выяснилось следующее, говорится в статье: «После приема парацетамола люди были готовы рискнуть и надуть шар сильнее. Лопнувших шаров в данной группе было больше, чем в другой».

Также добровольцы заполнили анкеты, где оценивали степень риска различных гипотетических событий, например, похода на спортивное мероприятие или вождения автомобиля без ремня безопасности.

Эксперты говорят: «Прием парацетамола притупил чувство риска, хотя и не у всех участников».

Объяснить, почему так происходит, исследователи не смогли.

В тему: 22 августа 2020 года мы писали, что британцы призвали лечить головную боль пивом.