Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые рассказали о неожиданном эффекте всем известного лекарства

Агата Кловская
11.09.20 01:29
172
Ученые рассказали о неожиданном эффекте всем известного лекарства

Главное: Парацетамол делает людей склонными к риску. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из университета штата Огайо поведали о неожиданном свойстве парацетамола. Их цитирует издание Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Исследователи говорят, что прием этого привычного для многих средства от головной боли и температуры приводит к странному эффекту: люди становятся более склонными к «рисковому поведению».

В публикации говорится, что участниками эксперимента стали более полутысячи добровольцев: часть людей получила по тысячу миллиграмм парацетамола, а другие принимали плацебо.

После этого исследователи приказали им надувать воздушные шарики, пообещав деньги: чем сильнее был надут шарик, тем больше платили. Однако при этом, если шар лопался, человек не получал ничего.

Выяснилось следующее, говорится в статье: «После приема парацетамола люди были готовы рискнуть и надуть шар сильнее. Лопнувших шаров в данной группе было больше, чем в другой».

Также добровольцы заполнили анкеты, где оценивали степень риска различных гипотетических событий, например, похода на спортивное мероприятие или вождения автомобиля без ремня безопасности.

Эксперты говорят: «Прием парацетамола притупил чувство риска, хотя и не у всех участников».

Объяснить, почему так происходит, исследователи не смогли.

В тему: 22 августа 2020 года мы писали, что британцы призвали лечить головную боль пивом.

Тэги: ученые, мир, риск, курьезы, парацетамол

Комментарии

Статьи

10.09.20 09:15

Экспроприация и газовые манипуляции в Украине

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
10.09.20 19:30

Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы

Автор: УНН

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 10 сентября 2020 года

Главные новости за 10 сентября 2020 года
10.09.20 18:59
412
Последние новости
11.09.20 02:00

Составлен рейтинг самых популярных интернет-сервисов в мире
11.09.20 01:29

Ученые рассказали о неожиданном эффекте всем известного лекарства
10.09.20 20:12

Названы главные признаки рака кишечника
10.09.20 19:16

Впервые в истории: белорусские пограничники обыскали посла Украины
10.09.20 18:59

Главные новости за 10 сентября 2020 года
10.09.20 18:00

Скандальное интервью: Пальчевский открестился от своих слов на российском ТВ
10.09.20 17:11

Предстоятель УПЦ рассказал о главном подвиге христиан в последние времена
Фото и Видео
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар
Еще один американский штат охватили жуткие пожары
Еще один американский штат охватили жуткие пожары
Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани
Хасиды устроили антикоронавирусный погром в Умани
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
Саша Барон Коэн тайно снял продолжение культового «Бората»: появилось видео
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева
Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией
Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией
Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры
Американцы показали снимки самой большой в мире цифровой камеры
В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится
В соцсетях показали, чем кормят детей в период карантина. В МОН сказали, когда это закончится
Появилось видео с места крушения поездов в Чехии
Появилось видео с места крушения поездов в Чехии
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.