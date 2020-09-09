Депутаты хотят заставить провайдеров следить за украинцами в интересах правоохранителей

Главное: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, обязывающий провайдеров интернет-услуг устанавливать оборудование, отслеживающее деятельность пользователей в интернете. По требованию правоохранительных органов, они должны будут предоставлять эту информацию для использования в качестве доказательств.

Детали: Для борьбы с киберпреступностью в Верховной Раде Украины хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете. Как сообщает «Экономическая правда», соответствующий законопроект № 4004 подан в парламент группой депутатов от фракции «Слуга народа» и групп «За будущее» и «Доверие» под руководством народного депутата Дениса Монастырского.

Документом предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документам.

В частности, подразумевается, что провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях технические средства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

Кроме этого, законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства. К таким доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т. д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

В тему: В июне 2016-го Государственная дума РФ приняла «пакет Яровой» — изменения в антитеррористическом законодательстве, согласно которым россиян будут преследовать за «сомнительные» перепосты и лайки в соцсетях, а также прослушивать телефонные разговоры и следить за электронной перепиской.