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Названа дата презентации iPhone 12

Александр Панько
09.09.20 14:13
162
Названа дата презентации iPhone 12

Главное: iPhone 12 представят уже 15 сентября. Также состоится релиз iOS 14.

Детали: Новый смартфон iPhone 12 официально представят во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает компания Apple.

Ожидается, что будут показаны все четыре варианта нового «яблочного» продукта.

Не исключено, что на грядущей презентации также представят другие новинки: «умные часы» Apple Watch Series 6 и планшеты iPad.

Кроме этого, эксперты прогнозируют, что состоится и релиз iOS 14, после чего смартфоны от Apple начнут получать обновления операционной системы.

Мероприятие состоится в Apple Park – действующей штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния). Прямую трансляцию можно будет посмотреть ТУТ.

Apple Park

Читайте также: ранее стали известны цены и характеристики всех моделей.

В тему: 19 июня 2020 года мы писали, что составлен список самых популярных смартфонов в мире.

Тэги: Apple, мир, технологии, iPhone 12

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