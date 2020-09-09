Ответ получен: ученые рассказали, есть ли жизнь в космосе

Главное: Похоже, жизни в космосе нет, но это не точно. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии и Международного центра радиоастрономических исследований Кертинского университета дали ответ на вопрос: есть ли жизнь в космосе? Их цитирует издание Publicationsof the Astronomical Society of Australia.

Ученые разводят руками, заявляя, что так ничего и не нашли. Несмотря на то, что в ходе своей работы они с помощью радиотелескоп MWA просканировали участок неба, который содержит около десяти миллионов звезд

Уточняется, что эксперты проводили свои наблюдения в южном полушарии неба, в районе созвездия Паруса.

В статье сказано: «Площадь исследования охватывает 499,6 квадратного градуса и включает 195 звезд, видимых невооруженных глазом, и около десяти миллионов – доступных с помощью радиотелескопа».

В публикации говорится: «Эксперты изучили сигналы от шести экзопланет. С учетом результаты двух предыдущих этапов работ, они проверили на наличие техногенных сигналов, или техносигнатур уже 75 экзопланет».

Сами ученые говорят, что «не рассматривают отсутствие сигналов как отрицательный результат».

Они поведали: «Это означает только то, что если в изученном квадрате звездного неба есть внеземные цивилизации, они не проявляют свое присутствие с помощью привычных нам радиоволн FM-диапазона».

Исследователи космоса сообщают: «Несмотря на то, что это было действительно большое исследование, размер пространства, на которое мы смотрели, похож на объем домашнего бассейна по сравнению с Мировым океаном. Поскольку мы не можем предположить, какие технологии могут использовать возможные инопланетные цивилизации, нам нужно искать разными способами. Особенно для этого подходят радиотелескопы, позволяющие исследовать восьмимерное пространство».

В статье резюмируют: «Если предположить, что инопланетная цивилизация посылает такие же радиоволновые сигналы, которые используем мы, то на расстоянии ста световых лет от их планеты они уже будут неотличимы от фонового шума».

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что пребывание в космосе изменяет мозг человека. Свои выводы представили ученые.