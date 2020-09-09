Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ответ получен: ученые рассказали, есть ли жизнь в космосе

Агата Кловская
09.09.20 01:43
166
Ответ получен: ученые рассказали, есть ли жизнь в космосе

Главное: Похоже, жизни в космосе нет, но это не точно. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии и Международного центра радиоастрономических исследований Кертинского университета дали ответ на вопрос: есть ли жизнь в космосе? Их цитирует издание Publicationsof the Astronomical Society of Australia.

Ученые разводят руками, заявляя, что так ничего и не нашли. Несмотря на то, что в ходе своей работы они с помощью радиотелескоп MWA просканировали участок неба, который содержит около десяти миллионов звезд

Уточняется, что эксперты проводили свои наблюдения в южном полушарии неба, в районе созвездия Паруса.

В статье сказано: «Площадь исследования охватывает 499,6 квадратного градуса и включает 195 звезд, видимых невооруженных глазом, и около десяти миллионов – доступных с помощью радиотелескопа».

В публикации говорится: «Эксперты изучили сигналы от шести экзопланет. С учетом результаты двух предыдущих этапов работ, они проверили на наличие техногенных сигналов, или техносигнатур уже 75 экзопланет».

Сами ученые говорят, что «не рассматривают отсутствие сигналов как отрицательный результат».

Они поведали: «Это означает только то, что если в изученном квадрате звездного неба есть внеземные цивилизации, они не проявляют свое присутствие с помощью привычных нам радиоволн FM-диапазона».

Исследователи космоса сообщают: «Несмотря на то, что это было действительно большое исследование, размер пространства, на которое мы смотрели, похож на объем домашнего бассейна по сравнению с Мировым океаном. Поскольку мы не можем предположить, какие технологии могут использовать возможные инопланетные цивилизации, нам нужно искать разными способами. Особенно для этого подходят радиотелескопы, позволяющие исследовать восьмимерное пространство».

В статье резюмируют: «Если предположить, что инопланетная цивилизация посылает такие же радиоволновые сигналы, которые используем мы, то на расстоянии ста световых лет от их планеты они уже будут неотличимы от фонового шума».

В тему: 7 сентября 2020 года мы писали, что пребывание в космосе изменяет мозг человека. Свои выводы представили ученые.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, НЛО

Комментарии

Статьи

04.09.20 09:16

Сербские МиГ-29 в ходе войны 1999 года

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Таємниці ДБР
08.09.20 22:37

Таємниці ДБР

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 8 сентября 2020 года

Главные новости за 8 сентября 2020 года
08.09.20 19:00
876
Последние новости
09.09.20 01:43

Ответ получен: ученые рассказали, есть ли жизнь в космосе
09.09.20 00:05

Стало известно о смертельной опасности дефицита витамина D для мужчин
08.09.20 21:25

Верещук считает рейтинги Кличко завышенными
08.09.20 20:04

На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
08.09.20 19:15

Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ
08.09.20 19:00

Главные новости за 8 сентября 2020 года
08.09.20 17:47

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - «Правый сектор»
Фото и Видео
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ
Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Появилось видео чудо-моста в Китае
Появилось видео чудо-моста в Китае
На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди
На станциях метро в Киеве выстроились огромные очереди
Появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию
Появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию
В Киеве из окна высотки выпала женщина. Спасти ее не удалось
В Киеве из окна высотки выпала женщина. Спасти ее не удалось
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.