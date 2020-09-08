Спустя ровно год после освобождения кто-то жестоко избил бывшего политзаключенного Балуха

Главное: В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Он был освобожден из российского плена ровно год назад.

Детали: Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Как сообщает украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов на своей странице в Facebook, «сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются».

«Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет», — добавил Сенцов.

При этом он не уточнил, где и каким образом были получены травмы. Официальной информации о случившемся также пока нет.

В тему: Ровно год назад, 7 сентября 2019 года, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек. Среди них был в том числе и Владимир Балух.

Позже его взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

Напомним: 16 января 2018 года российский суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, к 3 годам и 7 месяцам колонии за то, что он выставил на своем доме в Крыму флаг Украины.

Впоследствии ему вынесли еще один приговор. За якобы избиение начальника изолятора временного содержания ему дали 5 лет лишения свободы и штраф в 10 тысяч рублей.