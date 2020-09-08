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Что делать, если вам подбросили наркотики? Советы юриста

Агата Кловская
08.09.20 10:36
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Что делать, если вам подбросили наркотики? Советы юриста

Главное: Подкинуть наркотики ничего не стоит — ведь полиция знают, что их наверняка поддержит суд, если все правильно оформить. Судьи традиционно считают так: раз наркотики нашли у задержанного — значит, ему они и принадлежат.

Детали: Если вам подбросили наркотики, ваша задача сделать все, чтобы дело потом было проще развалить. В большинстве случаев вы сможете рассчитывать только на себя, поэтому важно знать, как действовать.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что необходимо сделать и что не нужно делать.

Что не нужно делать:

— Ни в коем случае не давайте признательные показания полиции или следователю.

— Ничего не доставайте из карманов или сумки сами. Пусть полицейские все достают сами. Вам важно не оставить свои отпечатки пальцев и следы пота на том, что они подбросили.

— Не отказывайтесь подписывать протоколы. Это не имеет смысла. Напротив, имеет смысл зафиксировать в нем все нарушения. Протокол — главный документ, где можно это указать.

— Не оставляйте без присмотра и не выпускайте из рук личные вещи. Если с вашими вещами проводили какие-либо манипуляции, подробно фиксируйте это в протоколах.

Что нужно делать:

— Сразу требуйте адвоката.

— Если вас досмотрели не сразу — обязательно напишите об этом в протоколе. Бывает так, что человека задерживают, привозят в отделение и долго не досматривают. Ему подбрасывают наркотики, после чего приглашают понятых и проводят досмотр.

— Если требуют взятку — вступайте в переговоры, это позволит выиграть время, но взятку не давайте.

— Если вы не употребляете наркотики — требуйте проведения медицинского освидетельствования. Чистые результаты будут вам только на руку. Также требуйте сделать смыв с рук и срезы ногтевых пластин, а еще взять образцы волос для проведения экспертиз.

— При обыске или досмотре следите за обстановкой и фиксируйте нарушения.

«Постарайтесь уследить за всем: как и куда полицейские упаковывают изъятые наркотики, видят ли понятые, что происходит. Понятым нужно четко говорить, если вы замечаете что-то странное», — рассказал адвокат.

«Если вы арендуете квартиру с соседями — это плюс для вашей защиты. Если наркотики нашли в квартире, а все ее жильцы отрицают принадлежность наркотиков, следователь вряд ли сможет вменить хранение всем сразу. Если наркотики подкинули в автомобиль, нужно подчеркивать, что машиной пользуются несколько человек, а иногда вы подвозите случайных пассажиров», — отметил Майоров.

В тему: В середине сентября 2015 года в Киеве сотрудники милиции задержали 16-летних подростков в нетрезвом состоянии, подбросили им наркотические средства и требовали за освобождение денежное вознаграждение. Одному из задержанных удалось освободится и обратится за помощью к патрульной полиции.

Тэги: полиция, общество, наркотики, деньги, семья, новости Украины

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