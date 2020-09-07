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На Киевщину завезут «антикризисные блинчики» и можно будет увидеть «козлодрание»

Автор: «Фраза»
07.09.20 20:03
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На Киевщину завезут «антикризисные блинчики» и можно будет увидеть «козлодрание»

12 и 13 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет необычное событие. Эпидемия показала, что свежий воздух, хорошее настроение и позитивный отдых — просто обязательны, чтобы быть здоровыми. А потому в Княжестве Киевская Русь пройдет увлекательная программа «Антикризисный блинчик», во время которой гости смогут не только полакомиться блинами — символом солнца, но и узнают много интересного о приближающемся дне осеннего равноденствия, о древних играх и забавах.

В Древнем Киеве гостей ожидает настоящее путешествие в эпоху Руси. Здесь каждый сможет быть не отстраненным зрителем, а частью жизни этой великой эпохи. Полное погружение в Древний Киев гости получат уже войдя через деревянные ворота на Предградье, увидев монументальные оборонительные стены и Михайловские ворота высотой с 7-этажное здание, княжеские трибуны и башни, усадьбы киевлян и Васильевскую церковь.

Почувствовать вкус и аромат блюд Древнего Киева гости смогут в корчме и на средневековой кухне. Княжеские повара будут готовить древнее блюдо, которое упоминается в летописях IV века, — блинчики, а также можно будет отведать сочные шашлыки, приготовленные на открытом костре, первые блюда и вкусные напитки.

Почувствовать себя опытным всадником можно будет, оседлав коня, прогулявшись по ристалищу или улочками Древнего Киева. Ощутить себя средневековым защитником города каждый гость сможет, постреляв из лука и пометав топоры. Узнать многое о себе можно будет, посетив потомственную знахарку-волхвиню. На ярмарке мастеров каждый сможет приобрести средневековые изделия, чтобы окружить свой дом эксклюзивным колоритом захватывающей истории. Ощутить дух свободы и адреналина можно будет, полетав на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч». И запастись древнекиевскими монетами можно будет, самому их отчеканив на монетном дворе.

12 и 13 сентября на ристалище пройдет также захватывающее действо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Гости увидят конные разъездки и парад княжеских флагов. Только в Древнем Киеве можно будет увидеть стрельбу из лука верхом на коне, а еще — массовую конную атаку. Опытные всадники будут стрелять в несколько мишеней, а в завершение — в живого человека, облаченного в доспех.

Гости смогут увидеть древнюю игру кочевников «козлодрание», которая проходит верхом на лошадях. Участники игры делятся на команды, а затем в галопе должны забросить козла в ворота противника.

Посетители Древнего Киева смогут также присоединиться к княжескому квесту и богатырским забавам, а победители будут награждены вкусными блинами.

Вечером театр Древнего Киева подарит гостям спектакль «Легенда о Вещем Олеге», который будет сопровождаться конными выступлениями.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в вилле «4 комнаты», в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30. В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, культура, Парк Киевская Русь, блины, Копачов

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