Украинские казаки выступили против ЛГБТ-парада в Запорожье

Главное: Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества».

Детали: Участники заседания Совета глав казацких организаций Украины призвали мэра Запорожья отменить акцию ЛГБТ, запланированную на 20 сентября.

«Грех, который пропагандируется этим маршем, порочит человеческое достоинство. Тот, кто позволяет проведение в Запорожье этого мероприятия, становится соучастником того, что убивает нравственность, личность и душу человека. Публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества уничтожают нашу культуру и развращают наш народ», — отмечается в обращении.

От имени руководителей казачества документ подписан главой Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества митрополитом Запорожским Лукой.

Авторы обращения уверены, что конечная цель движения ЛГБТ — борьба с личностью, а разрушение нравственных норм несет угрозу для существования общества и государства.

Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества».