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Митрополит Антоний рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память

Александра Кудрявцева
07.09.20 19:00
263
Митрополит Антоний рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память
Главное: Чтобы оставить о себе добрую память на земле, следует оставить на земле мир.
 
Детали: Прощая, мы даем шанс другому стать лучше, поддерживая ближнего, мы дарим ему надежду, любя безоговорочно, мы вытаскиваем на поверхность из глубин человеческой души самое прекрасное.
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж», — сказано в притчах царя Соломона.
 
«В этих словах заложен глубокий смысл, и они приоткрывают истину: чтобы оставить о себе добрую память на земле, следует оставить на земле мир. Мир — многозначное понятие. Это и мир на планете, и мир душевный, который мы можем сеять вокруг», — отметил митрополит Антоний.
 
«У знаменитого немецкого поэта Иоганна Гёте была интересная привычка — он набивал карманы семенами цветов. И куда бы ни шел, непременно их разбрасывал. Так, в течение недолгого периода времени, цветами были заполнены все пригороды города, по которым он гулял. Везде, где хаживал, поэт расцветали цветы.
 
Больше всего Гёте любил фиалки. И до сих пор в память о знаменитом соотечественнике немецкие селекционеры называют новые сорта фиалок именами героев его произведений.
 
Прекрасный пример, на мой взгляд, того, как можно буквально сеять красоту на земле. Но можно сеять красоту и мир и в душах людей», — продолжает Управделами УПЦ.
 
По его словами, прощая, мы даем шанс другому стать лучше, поддерживая ближнего, мы дарим ему надежду, любя безоговорочно, мы вытаскиваем на поверхность из глубин человеческой души самое прекрасное. «Потому что только на любовь откликается все настоящее в сердце человека.
 
Таким образом, мы можем в каждом зажигать Божественное, наполнять жизнь ближнего радостью и миром. В этом и состоит одна из задач человека: уподобиться Богу в делах Его. Некоторые почему-то считают себя неспособными творить добро», — напомнил митрополит Антоний.
 
Владыка уверен, что совершенно неспособных к добру людей нет. «Бывает, человек ожесточился, разгневался и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, сострадания, но он ошибается; это временное состояние: не любя, не совершая добрых дел, каждый чувствует постоянный дискомфорт, ему неуютно в этом мире. Ведь мир создан для блаженства. А блаженство приходит только в мирное и любящее сердце», — говорит архиерей.
 
«Будем становиться мудрее, будем жаждать мира и нести мир. Мудрость измеряется не материальными достижениями и успешностью, а степенью уменьшения злобы в нашем сердце», — заключил Управделами УПЦ.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о том, что делать, если молитвы не трогают душу.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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