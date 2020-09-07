На Киевщине менее, чем за неделю, ушли на карантин 16 школ

Главное: Из-за коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве на карантин закрыли две школы. При этом в Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение 14 учреждений среднего образования. В то же время в Черновцах родители требуют открыть школы для детей.

Детали: Из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве на карантин закрыли две школы. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана. проверки в учреждениях образования ежедневно длятся в течение месяца.

В случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода. «Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания», — заявил чиновник.

Между тем, как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, в столичном регионе полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей 14 учреждений среднего образования. При этом, по состоянию, на 7 сентября онлайн учатся 1 тыс. 547 детей.

«Васильковские школы № 1 и № 2, Застугнянская общеобразовательная школа и Ирпенская общеобразовательная школа № 15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам произведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин», — рассказал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, добавив, что еще 3 класса учатся дистанционно в Песковском и Богуславском учебно-воспитательных объединениях, а также Бучанской специализированной общеобразовательной школе № 5.

По его словам, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, имеющих подтвержденное заболевание коронавирусной болезнью и не контактировавших с одноклассниками и коллегами.

В то же время в Черновцах, которые находятся в «красной» карантинной зоне, около 100 человек пикетировали здание областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме. Как сообщает УНИАН, родители школьников вышли к стенам ОГА с плакатами «Мы — за очное обучение». Среди участников пикета — жители Черновцов, а также соседних громад.

«Мы приехали из Великокучуровской ОТГ. Требуем от власти, чтобы дала возможность нашим детям учиться не дистанционно, а очно. Потому что дети должны нормально учиться. Не каждый способен, не каждый имеет гаджеты и интернет», — рассказала одна из участниц акции.

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности на работу.

В тему: 1 сентября 2020 года в учреждения образования в Украине пошли около 4,2 млн учеников.

При этом в ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

О том, как украинские школы учатся работать в условиях карантина, читайте здесь.