Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 7 сентября 2020 года

Автор: «Фраза»
07.09.20 18:58
312
Главные новости за 7 сентября 2020 года

— В Украине за последние сутки зафиксированы 2174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В этой связи с сегодняшнего дня в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. В частности, расширилась красная зона.

— Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выступил против легализации наркотиков, проституции и огнестрельного оружия. По его мнению, наши граждане не готовы к подобным решениям.

— Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству с «регионалами, схематозниками и фигурантами расследований».

— С сегодняшнего дня власти Киева запретили купание на всех муниципальных пляжах столицы из-за плохого качества воды. В качестве причины указывают обильные осадки и аномальная жара.

— В одной из крупнейших супермаркетов Днепра разгуливала голая женщина, которая скандалила с администрацией магазина. Приехавшие на место полицейские надели на нее наручники и увезли.

— Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал провал нашей команды в Мадриде. Там в рамках Лиги наций наша команда проиграла испанцам со счетом 0:4.

— Сборная Украины продолжает борьбу в Лиге наций. Появился прогноз экспертов.

— Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось.

— Найдены нанотела, способные блокировать коронавирус. Об открытии сообщают ученые из Швеции.

— В Международном олимпийском комитете заявили о неотвратимости предстоящих Олиспийских игр. Это произойдет даже в том случае, если пандемия коронавируса в мире не ослабнет.

— Создатели продолжения культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R показали новую анимацию. Ее содержание натолкнуло фанатов на мысль о появлении нового устройства и связанной с ним новой миссией.

Тэги: Киев, болезнь, футбол, общество, Андрей Шевченко, здоровье, эпидемия, Днепр, наркотики, спорт, проституция, купание, криминал, компьютерная игра, легализация, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Дмитрий Разумков, коронавирус, COVID-19, карантинные зоны

Комментарии

Статьи

04.09.20 09:16

Сербские МиГ-29 в ходе войны 1999 года

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
07.09.20 09:15

Испания – Украина: вот вам и высшая лига!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пик или пике: чего ждать от доллара к концу года
07.09.20 14:52

Пик или пике: чего ждать от доллара к концу года

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На Киевщине менее, чем за неделю, ушли на карантин 16 школ

На Киевщине менее, чем за неделю, ушли на карантин 16 школ
07.09.20 19:41
139
Последние новости
07.09.20 20:26

Невролог объяснил, почему люди хорошо помнят все плохое
07.09.20 20:03

На Киевщину завезут «антикризисные блинчики» и можно будет увидеть «козлодрание»
07.09.20 19:53

Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
07.09.20 19:41

На Киевщине менее, чем за неделю, ушли на карантин 16 школ
07.09.20 19:10

Украинские казаки выступили против ЛГБТ-парада в Запорожье
07.09.20 19:00

Митрополит Антоний рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память
07.09.20 18:58

Главные новости за 7 сентября 2020 года
Фото и Видео
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
Вейксерфинг - постоянный поиск точки баланса и он помогает в жизни, - Денис Копылов
«Схематозники Януковича и предатели»: журналисты показали, кто живет по соседству с Зеленским
«Схематозники Януковича и предатели»: журналисты показали, кто живет по соседству с Зеленским
«Монету Джорджа Вашингтона» продадут за сумасшедшие деньги
«Монету Джорджа Вашингтона» продадут за сумасшедшие деньги
Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке
Ждал маму, но она не пришла... В Тернополе маленький мальчик ночью спал на скамейке
Появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении
Появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении
Бэтмен заболел коронавирусом
Бэтмен заболел коронавирусом
Появились кадры с места необычного инцидента в Шотландии
Появились кадры с места необычного инцидента в Шотландии
Компания Маска сделала еще один успешный шаг на пути к Марсу
Компания Маска сделала еще один успешный шаг на пути к Марсу
Опубликовано видео того, как автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кpопивницком
Опубликовано видео того, как автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кpопивницком
При строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное
При строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.