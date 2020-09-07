Главные новости за 7 сентября 2020 года

— В Украине за последние сутки зафиксированы 2174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В этой связи с сегодняшнего дня в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. В частности, расширилась красная зона.

— Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выступил против легализации наркотиков, проституции и огнестрельного оружия. По его мнению, наши граждане не готовы к подобным решениям.

— Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству с «регионалами, схематозниками и фигурантами расследований».

— С сегодняшнего дня власти Киева запретили купание на всех муниципальных пляжах столицы из-за плохого качества воды. В качестве причины указывают обильные осадки и аномальная жара.

— В одной из крупнейших супермаркетов Днепра разгуливала голая женщина, которая скандалила с администрацией магазина. Приехавшие на место полицейские надели на нее наручники и увезли.

— Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал провал нашей команды в Мадриде. Там в рамках Лиги наций наша команда проиграла испанцам со счетом 0:4.

— Сборная Украины продолжает борьбу в Лиге наций. Появился прогноз экспертов.

— Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось.

— Найдены нанотела, способные блокировать коронавирус. Об открытии сообщают ученые из Швеции.

— В Международном олимпийском комитете заявили о неотвратимости предстоящих Олиспийских игр. Это произойдет даже в том случае, если пандемия коронавируса в мире не ослабнет.

— Создатели продолжения культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R показали новую анимацию. Ее содержание натолкнуло фанатов на мысль о появлении нового устройства и связанной с ним новой миссией.