Предстоятель УПЦ: Все мы должны приносить Богу достойные духовные плоды

Главное: Митрополит Митрополит Онуфрий рассказал, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.

Детали: Мы должны приносить благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека.

Поясняя содержание притчи Спасителя о винограднике (Мф. 21, 33-46), он отметил, что каждый человек должен приносить Богу духовные плоды — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание.

«В Ветхозаветной Церкви эти плоды помогали человеку узнать, что на землю придет Мессия и распознать Его. А в Новозаветной Церкви эти плоды помогают человеку увидеть Христа, Который уже пришел в мир, увидеть Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение, Его красоту Божественную, Его истинность, и прийти к Нему через покаяние и молитву», — сказал Блаженнейший Владыка.

Он добавил, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.

«Пришел к человеку кто-то больной или несчастный — значит, пришло ему время приносить духовные плоды, он должен показать свое милосердие. Кто-то оскорбил меня — я должен проявить долготерпение, кто-то обозвал меня — я должен проявить милосердие. И таким образом мы, общаясь друг с другом, имея между собой какие-то несогласия, когда мы все терпим с благодарностью Богу, то приносим благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека», — пояснил Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех держаться Церкви и стараться приносить благие плоды.

«Это очень непросто, но очень полезно человеку. Тот, кто заставляет себя проявлять любовь, быть терпеливым, милосердным, беречь чистоту веры — он открывает душу для благодати Божией. И Божья благодать приходит в человека и приносит радость и мир, который все люди ищут и который можно найти только с Богом. Пусть Господь благословит всех нас и помогает жить так, чтобы мы в будущем сподобились той чести, которой удостоились угодники Божии, приносившие духовные плоды», — подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.