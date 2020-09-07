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Предстоятель УПЦ: Все мы должны приносить Богу достойные духовные плоды

Александра Кудрявцева
07.09.20 17:10
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Главное: Митрополит Онуфрий рассказал, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.
 
Детали: Мы должны приносить благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.
 
Поясняя содержание притчи Спасителя о винограднике (Мф. 21, 33-46), он отметил, что каждый человек должен приносить Богу духовные плоды — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание.
 
«В Ветхозаветной Церкви эти плоды помогали человеку узнать, что на землю придет Мессия и распознать Его. А в Новозаветной Церкви эти плоды помогают человеку увидеть Христа, Который уже пришел в мир, увидеть Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение, Его красоту Божественную, Его истинность, и прийти к Нему через покаяние и молитву», — сказал Блаженнейший Владыка.
 
Он добавил, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.
 
 
«Пришел к человеку кто-то больной или несчастный — значит, пришло ему время приносить духовные плоды, он должен показать свое милосердие. Кто-то оскорбил меня — я должен проявить долготерпение, кто-то обозвал меня — я должен проявить милосердие. И таким образом мы, общаясь друг с другом, имея между собой какие-то несогласия, когда мы все терпим с благодарностью Богу, то приносим благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека», — пояснил Предстоятель.
 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех держаться Церкви и стараться приносить благие плоды.
 
«Это очень непросто, но очень полезно человеку. Тот, кто заставляет себя проявлять любовь, быть терпеливым, милосердным, беречь чистоту веры — он открывает душу для благодати Божией. И Божья благодать приходит в человека и приносит радость и мир, который все люди ищут и который можно найти только с Богом. Пусть Господь благословит всех нас и помогает жить так, чтобы мы в будущем сподобились той чести, которой удостоились угодники Божии, приносившие духовные плоды», — подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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