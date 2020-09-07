Немецкие врачи утверждают, что Навальный пошел на поправку

Главное: Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось.

Детали: Врачи берлинской клинике «Шарите» постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщается на официальном сайте больницы, политик уже реагирует на вербальные раздражители. Однако пока что неизвестно, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм.

Медики сообщили, что находятся в тесном контакте с женой Навального Юлией и после общения с ней решили, что дальнейшие детали о состоянии пациента будут публиковаться только в соответствии с его пожеланиями.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

2 сентября информация об отравлении Навального «Новичком» была подтверждена специалистами из Лаборатории Бундесвера.