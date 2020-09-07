Предстоятеля Белорусской Православной Церкви возвели в сан митрополита

Главное: Чин возведения в сан совершил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Детали: В богослужении приняла участие делегация архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви.

В Москве 6 сентября за Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось возведение в сан митрополита нового Предстоятеля Белорусской Православной Церкви епископа Вениамина (Тупеко),

Как сообщает сайт patriarchia.ru , чин возведения в сан возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

«Радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую митрополичью кафедру пришелся на вас. Избрание состоялось на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, но в нынешних обстоятельствах, уже по сложившейся в течение последних лет традиции, такого рода решения не принимаются автоматически. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно. Что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или подумаем, а может, кто-то и другой есть, кто справится не хуже», — сказал после Литургии Предстоятель РПЦ.

В богослужении приняла участие делегация архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви.