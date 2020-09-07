В условиях аномальной жары киевлянам снова негде искупаться

Главное: С сегодняшнего дня власти Киева запретили купание на всех муниципальных пляжах столицы из-за плохого качества воды. В качестве причины указывают обильные осадки и аномальная жара.
Детали: Красные флажки, означающие полный запрет на купание, сегодня установили на всех 14 муниципальных пляжах Киева. Как сообщает коммунальное предприятия «Плесо» на своей странице в Facebook, причина запрета — ухудшение показателей воды из-за осадков и аномальной жары.
Таким образом в список пляжей с красными флажками попали пляжи:
— «Венеция» — остров Долобецкий;
— «Веселка» — улица Никольско-Слободская;
— «Детский» — остров Венецианский;
— «Золотой» — остров Венецианский;
— «Молодежный» — остров Долобецкий;
— «Предместная Слободка» — остров Венецианский;
— «Тельбин» — проспект Павла Тычины;
— «Радуга» — улица Радужная;
— «Центральный» — остров Труханов;
— «Чорторый» — Северный мост, возле парка «Муромец»;
— «Галерный» — улица Набережно-Корчеватская;
— «Троещина» — урочище ивняка, улица Оноре де Бальзака;
— «Вербный» — улица Приозерная;
— «Пуща-Водица» — Пуща-Водица, улица Федора Максименко.
В тему: 13 июля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян не купаться на пляжах города из-за превышенных показателей содержания кишечной палочки в связи с сильными ливнями.
С 16 июля на девяти пляжах Киева разрешили купаться безо всяких ограничений.
Однако уже 22 июля все столичные пляжи опять оказались закрытыми.