В условиях аномальной жары киевлянам снова негде искупаться

Главное: С сегодняшнего дня власти Киева запретили купание на всех муниципальных пляжах столицы из-за плохого качества воды. В качестве причины указывают обильные осадки и аномальная жара.

Детали: Красные флажки, означающие полный запрет на купание, сегодня установили на всех 14 муниципальных пляжах Киева. Как сообщает коммунальное предприятия «Плесо» на своей странице в Facebook, причина запрета — ухудшение показателей воды из-за осадков и аномальной жары.

Таким образом в список пляжей с красными флажками попали пляжи:

— «Венеция» — остров Долобецкий;

— «Веселка» — улица Никольско-Слободская;

— «Детский» — остров Венецианский;

— «Золотой» — остров Венецианский;

— «Молодежный» — остров Долобецкий;

— «Предместная Слободка» — остров Венецианский;

— «Тельбин» — проспект Павла Тычины;

— «Радуга» — улица Радужная;

— «Центральный» — остров Труханов;

— «Чорторый» — Северный мост, возле парка «Муромец»;

— «Галерный» — улица Набережно-Корчеватская;

— «Троещина» — урочище ивняка, улица Оноре де Бальзака;

— «Вербный» — улица Приозерная;

— «Пуща-Водица» — Пуща-Водица, улица Федора Максименко.

В тему: 13 июля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян не купаться на пляжах города из-за превышенных показателей содержания кишечной палочки в связи с сильными ливнями.

С 16 июля на девяти пляжах Киева разрешили купаться безо всяких ограничений.

Однако уже 22 июля все столичные пляжи опять оказались закрытыми.