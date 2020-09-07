В Днепре абсолютно голая женщина устроила скандал в супермаркете

Главное: В одной из крупнейших супермаркетов Днепра разгуливала голая женщина, которая скандалила с администрацией магазина. Приехавшие на место полицейские надели на нее наручники и увезли.

Детали: По одному из крупных супермаркетов Днепра разгуливала девушка без одежды. При этом она делала вид, что разговаривает по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Днепр. Vgorode.ua.

Сообщается, что администрация магазина несколько раз обращалась к девушке с требованием одеться, но та игнорировала просьбы.

Очевидцы отметили, что девушка, также, не носила маску.

В итоге охрана вывела ее из помещения. Девушке дали какой-то плащ, чтобы она прикрылась, но он все равно просвечивался. При этом девушка начала кричать. В итоге ей надели наручники и увели правоохранители.

В тему: 18 января 2019 года в Киеве в супермаркете «Сильпо», который расположен недалеко от станции метро «Шулявская», произошел неординарный случай. Внутри магазина бегал абсолютно голый мужчина.