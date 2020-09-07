Известный лоукостер нашел еще один способ сбить деньги с пассажиров

Главное: Бюджетная авиакомпания Wizz Air ввела сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета. При этом оплата в 12 евро не предоставляет пассажирам возможность выбрать конкретные места.

Детали: Новой услугой «Места рядом» от популярного лоукостера Wizz Air теперь смогут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест. Как сообщает Аvianews, услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро в обе стороны. Причем если бронирование оформляется туда и обратно, то сразу необходимо уплатить оба сбора.

Отметим, что оплата сбора не позволяет выбирать места, а лишь гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом.

Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

Как напоминает издание, Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого лоукост применял свободное рассадки, когда пассажир мог занять любое свободное кресло, кроме мест в первых и аварийных рядах. Однако такая политика позволяла ограниченно зарабатывать на выборе мест путем продажи только приоритетной посадки.

В тему: В середине 2018 года WizzAir запретила пассажирам бесплатно провозить ручную кладь на своих рейсах.