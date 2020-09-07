В Минске среди бела дня неизвестные похитили главную оппонентку Лукашенко

Главное: В центре Минска утром 7 сентября неизвестные похитили соратницу бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена координационного совета Марию Колесникову. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Детали: Сегодня утром в Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Как сообщает TUT.BY со ссылкой на свидетельницу похищения, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказала свидетельница, добавив, что снять происходящее на телефон она не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков заявил, что узнал об исчезновении от журуналистов и стал выяснять, где находится Мария. Однако в 11 часов и его телефон стал недоступен.

По словам члена Координационного совета Максима Знака, сейчас также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

В то же время, как сообщает Lenta.ru, белорусские силовики опровергли информацию о задержании Колесниковой. То же сделали в Комитете госконтроля республики и Следственном комитете. Пресс-служба Комитета государственной безопасности оказалась недоступна для комментариев.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. При этом главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.